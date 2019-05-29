العمل: تحصيلات زكاتي تصرف للفئات المسجلة في برامج الضمان

وأشار إلى أن الفئات المستحقة في الضمان هم: الأيتام، والعاجزون عن العمل، ومن بلغ سن الشيخوخة، والأسر غير المعولة مثل (الأرملة والأيتام، والمطلقة مع أبنائها، وأسر السجناء، والأسر المهجورة، وأسرة المتغيب والمفقود، وأسرة مدمن المخدرات، وأسرة عائل فاقد الأهلية)، والنساء اللاتي لا عائل لهن، مثل الأرملة والمطلقة والمهجورة بمفردها وزوجة السجين، ومجهولي الأبوين ممن تجاوزوا سن 18 عاما.
وأكد أن الوزارة تعمل على دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، لتجسيد قيم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وبين الفئات المستحقة وفق شراكة إستراتيجية قائمة بين الوزارة والهيئة العامة للزكاة في هذا الجانب.
وقد أكدت الهيئة العامة للزكاة عبر موقعها الإلكتروني، أن بوابة «زكاتي» الإلكترونية ZAKATY.GOV.SA، وتطبيق «زكاتي» للهواتف الذكية هما بوابتان حكوميتان توفران خدمة اختيارية لأفراد المجتمع وتمكنهم من إخراج زكاتهم إلكترونيا من داخل المملكة أو خارجها.
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