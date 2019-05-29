السعودية اليوم / الأرصاد تنبه بهطول أمطار على محافظتي الطائف وميسان الطائف



الطائف 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بفرصة هطول أمطار رعدية، تصحب بتدني للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على محافظتي الطائف ، وميسان ، والهدا والشفا وبني سعد ، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

ودعت إدارة الدفاع المدني من جهتها بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني ( www.998.gov.sa) ، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

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19:40ت م

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