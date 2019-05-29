السعودية اليوم / جوازات منطقة الباحة تواصل أعمالها أثناء إجازة عيد الفطر



الباحة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

تواصل إدارة جوازات منطقة الباحة، والإدارات التابعة لها بمحافظات المنطقة العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتقديم الخدمات للمراجعين.

وبين مدير جوازات منطقة الباحة العقيد منصور بن أحمد الغامدي أن الإدارة تقوم باستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي تعذر تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية، داعياً المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية "ابشر، مقيم" التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة لمراجعة الجوازات.

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19:38ت م

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