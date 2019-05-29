السعودية اليوم / جامعة الطائف تنشط في تنفيذ الحملات التطوعية والمجتمعية الرمضانية



الطائف 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

شاركت جامعة الطائف، ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة وفرقها التطوعية، في العديد من الحملات والأنشطة التطوعية والمجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، بالشراكة مع عدد من جهات الحكومية والأهلية، وذلك تفعيلاً لمبادرتها "جامعة بلا أسوار".

وأوضحت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف الدكتورة رنا زيني، أن أبرز تلك الحملات والأنشطة مشاركة الفرق التطوعية بجامعة الطائف (فريق بُنيان، فريق علوّ، فريق آزر، فريق قدوة) مبادرة "إفطار صائم"، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقيم، ضمن المبادرات الصيفية التي تقدمها تلك الفرق.

وبينت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف أن المبادرة هدفت إلى تعزيز القيم الإسلامية وتجسيد روح التعاون والتكافل الاجتماعي في المجتمع.

وذكرت أن مبادرة "إفطار صائم" انطلقت في الثامن من رمضان واستمرت حتى يوم 14 من الشهر الفضيل، وشهدت تعبئة وتغليف ما يزيد على ألفي عبوة من الوجبات الغذائية من قبل المتطوعات المشاركات وتوزيعها على الصائمين في مكة المكرمة.

ونوهت الدكتورة زيني إلى أن عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة دعمت الفرق التطوعية المساهمة في تجهيز الوجبات، والتي ضمت في عضويتها 137 متطوعة وعدداً من الأطفال، وقالت "إن المتطوعات المشاركات ضربن بمشاركتهن في مبادرة إفطار صائم أسمى الأمثلة في العمل التطوعي".

ولفتت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة كذلك إلى مشاركة فريق "كن بصحة" في حملة "إفطار صائم" المشتركة، التي أطلقتها العمادة بالشراكة مع أحد المطاعم، خلال الفترة من الثالث إلى التاسع من شهر رمضان.

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة زيني أن الجامعة شاركت في حملة "صوموا تصحوا" بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية الطائف، وذلك للعام الثاني على التوالي، بمشاركة فريق (علو) الصحي التطوعي التابع للعمادة.

وبينت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الطائف أن الحملة تضمنت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بالمراكز والمستشفيات والأماكن العامة بمحافظة الطائف، موضحة أن الحملة كانت موجهة لسكان وأهالي المحافظة وزوارها.

وأعربت الدكتورة زيني، عن شكرها لمساعدة مدير الشؤون الصحية بالطائف الدكتورة أمل الفيفي، لافتتاحها حملة "صوموا تصحوا"، ولمدير إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بصحة الطائف الدكتور عطية الزهراني، لتعاون إدارته مع العمادة في إنجاح الحملة.

// انتهى //

19:38ت م

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