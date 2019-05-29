السعودية اليوم / إدارة تعليم الجوف تهنئ الموهوبين والموهوبات المجتازين لاختبارات التسريع



سكاكا 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الطلاب والطالبات المجتازين لاختبارات التسريع لعام 1439-1440هـ،مقدما الشكر لكل من ساندهم بدءاً من مدارسهم وإدارتي الموهوبين والموهوبات وأولياء أمورهم حتى وصولهم إلى مرحلة الاجتياز، مقدراً لكل جهد بذل لتحقيق هذا الإنجاز.

حيث اجتاز كل من الطالب حسين حمادة حسين علي من مدرسة سماء الإبداع الابتدائية بسكاكا ينقل من الصف الرابع ابتدائي للصف السادس ابتدائي، نواف صقر العيسى و ماجد أحمد الصالح من مدرسة سماء الإبداع المتوسطة بسكاكا ينتقلان من الصف الأول متوسط إلى الصف الثالث متوسط ، فيما اجتازت الطالبات إنجي بنت عبدالحميد محمد و رهام محمود غازي من مدرسة الأولى المتوسطة بدومة الجندل، أصايل محمد رخاء الحسيب من مدرسة الأولى المتوسطة للتحفيظ باللقائط، ينتقلن من الصف الأول متوسط إلى الصف الثالث متوسط.

// انتهى //

19:37ت م

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