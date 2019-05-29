السعودية اليوم / تغريم مطاعم وكافيهات نسائية بمدينة السيح لمخالفات صحية



السيح 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

غرمت وحدة الخدمات النسائية في بلدية الخرج اليوم مجموعة من المطاعم والكافيهات النسائية بمدينة السيح ، بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية ، وذلك

خلال جولة رقابية مكثفة على مجموعة من المنشآت النسائية للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية.

وشدد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك ، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات .

وأفاد بأنه تم مصادرة كميات من المواد الغذائية ، وتطبيق الغرامات اللازمة بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.

وأهاب المهندس البكيري بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وضواحيها والمراكز والقرى التابعة لخدمات البلدية ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

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19:36ت م

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