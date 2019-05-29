السعودية اليوم / وزير الخارجية التركي يصل جدة



جدة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

وصل معالي وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو ،جدة اليوم ، لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد الخريجي ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمحافظة جدة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

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19:14ت م

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