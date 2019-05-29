السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة تنفذ خطتها الميدانية والتوعوية لعيد الفطر المبارك



مكة المكرمة 24 رمضان 1440 هـ الموافق29 مايو 2019 م واس

تنفذ الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع منطقة مكة المكرمة غداً خطة العمل الميداني لإجازة عيد الفطر المبارك بتكليف عدد من أعضاء الهيئة للعمل على فترات حسب الحاجة.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن الخطة تهدف إلى تكثيف تواجد أعضاء الهيئة في المنطقة المركزية بجوار الحرم المكي والأسواق المحيطة بالمسجد الحرام والمراكز التجارية والأماكن العامة والشواطئ والحدائق بالتنسيق مع الشرط والجهات ذات العلاقة لافتا أن العمل يتركز على أوقات الذروة في الأماكن التي يكثر فيها الزوار والمتنزهين من المواطنين والمقيمين.

وأشار أن الخطة تشمل تغطية مراكز الهيئة التوجيهية بجبل النور وجبل ثور وجبل عرفة ومكتبة مكة المكرمة ومقبرة المعلاة، والجعرانة التي يكثر ارتيادها من المعتمرين والزائرين، وتغطيتها بالأعضاء الميدانيين من ذوي الكفاءات العلمية والقدرات المهارية العالية والمترجمين بعدة لغات.

وأفاد العمري أن هذه المراكز تشتمل على المطبوعات توعوية وتثقيفية ومعارض توجيهية وتحتوي على شاشات عرض وكتيبات في العقيدة وأحكام الصلاة والتحذير من المخالفات الشرعية مشدداً على التركيز على التواجد الميداني وبذل التوجيه والإرشاد والنصح بالحكمة واللين والموعظة الحسنة.

وأهاب الشيخ العمري بجميع العاملين في الميدان بذل النصح والتوجيه ومعالجة ما قد يقع من مخالفات بالحكمة واللين وبذل كل ما بوسعهم لخدمة أهالي المنطقة والمعتمرين وتهيئة البيئة المناسبة للاستمتاع بالإجازة بكل راحة وطمأنينة.

يذكر أن مركز البلاغات الموحد بالرئاسة العامة يستقبل البلاغات على مدار الساعة على الرقم 1909.

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19:13ت م

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