السعودية اليوم / رئيس جمهورية القمر المتحدة يصل المدينة المنورة



المدينة المنورة 24 رمضان 1440 هـ الموافق29 مايو 2019 م واس

وصل فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة العقيد عثمان غزالي للمدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وعلى صاحبيّه - رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال فخامته بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد سعود الجهني ومدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصيل، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين‪.

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18:33ت م

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