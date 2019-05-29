السعودية اليوم / اعتماد حركة النقل الداخلي لشاغلات الوظائف الإدارية بتعليم جدة



جدة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن أحمد الثقفي حركة النقل الداخلي للموظفات شاغلات الوظائف الإدارية للعام ١٤٣٩/ ١٤٤٠ هـ بمحافظة جدة ورابغ وخليص.

وأوضح مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم جدة محمد بن سعد الغامدي أن عدد المتقدمات لطلب النقل للعام ١٤٤٠هـ بلغ (٧٦١) موظفة ، وشملت حركة النقل ( ٥٣١ ) موظفة حيثُ بلغت نسبة النقل ٧٠ ٪؜ لهذا العام.

وبين أنه تم تحقيق الرغبة الأولى في الحركة بنسبة ٧٧ ٪؜ من إجمالي الموظفات المنقولات، وأن التعامل مع حركة النقل كان إلكترونيًا في جميع مراحله لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموظفات ،

وأكد الغامدي أن خطابات النقل سوف تتم طباعتها مباشرةً من قبل قائدة المنشأة المنقول إليها الموظفة وذلك من حساب القائدة في نظام كوادر لافتاً إلى أن مدة الاعتراض على نتائج الحركة ستكون لمدة ( عشرة أيام ) من تاريخ إعلان الحركة من خلال نظام " كوادر " عن طريق حساب الموظفة، لافتاً إلى أن مباشرة جميع المنقولات في مدارسهن المنقولات إليها ستكون في بداية العام الدراسي المقبل .

ويمكن الاطلاع على نتائج الحركة من خلال الرابط التالي : https://edu.moe.gov.sa/jeddah/MediaCenter/News/Pages/952.aspx

//انتهى//

18:23ت م

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