انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر رداً على الإمارات: إجراءاتنا متوافقة مع منظمة التجارة العالمية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 29 مايو 2019 06:51 مساءً - أكدت دولة قطر أنّ إجراءاتها متوافقة مع منظمة التجارة العالمية، معبرة عن ثقتها بنجاح دفاعها ضدّ مزاعم الإمارات المزيفة.

وكان مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر قال مؤخراً، في بيان: إن "كان المصدرون الإماراتيون يعانون بسبب عدم قدرتهم على التصدير إلى قطر، فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الإماراتية التي فرضت بنفسها قيوداً على الصادرات إلى قطر".

وأضاف البيان "في الواقع، فإن جميع الإجراءات القطرية المتخذة بشأن البضائع ذات المنشأ في دولة الإمارات العربية المتحدة كانت، ولاتزال، متوافقة مع التزامات دولة قطر في منظمة التجارة العالمية".

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وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين، في الخامس من يونيو 2017، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً، بزعم أن الدوحة تدعم الإرهاب، وهي تهم نفتها قطر، وتحدت الدول المحاصرة أن تقدم أي دليل يثبت هذه المزاعم، وهو ما عجزت عنه الأخيرة.

وكانت الدول الثلاث قد أبلغت منظمة التجارة العالمية في السابق أنها ستشير إلى اعتبارات الأمن القومي لتبرير إجراءاتها ضد قطر، مستخدمة استثناءً مثيراً للجدل وغير مسبوق تقريباً تسمح به قواعد المنظمة، بحسب "رويترز".

وتسمح قواعد منظمة التجارة للإمارات برفض الطلب الأول لقطر لإنشاء لجنة للفصل في النزاع، ومن ثم فإن على الدوحة أن تطلب اجتماعين لجهاز تسوية المنازعات قبل أن يتم إنشاء لجنة.