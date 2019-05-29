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موجة غبار تداهم جدة
متابعات الخليج 365 جدة
داهمت موجة من الغبار الكثيف مدينة جدة ما تسبّب في تدني مستوى الرؤية الأفقية.
وكان النظام الآلي للإنذار المبكر قد حذّر من أتربة مثارة وأمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى منتصف الليل تقريبًا.
وقال الإنذار المبكر إن البلاغ يشمل أضم – الجموم – الطائف – العاصمة المقدسة – العرضيات – الكامل – المويه – تربة – جدة – خليص – رنية – ميسان.
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