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2019-05-29 موجة غبار تداهم جدة متابعات الخليج 365 جدة داهمت موجة من الغبار الكثيف مدينة جدة ما تسبّب في تدني مستوى الرؤية الأفقية. Advertisements وكان النظام الآلي للإنذار المبكر قد حذّر من أتربة مثارة وأمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى منتصف الليل تقريبًا. وقال الإنذار المبكر إن البلاغ يشمل أضم – الجموم – الطائف – العاصمة المقدسة – العرضيات – الكامل – المويه – تربة – جدة – خليص – رنية – ميسان.









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