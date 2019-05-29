موقع قياس الخدمات الإلكترونية المباشر بالسجل 1440| نتائج التحصيل الدراسي Qiyas Result

نوفر رابط دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية الرسمي للاستعلام عن نتائج القدرات العامة أو القدرات المعرفية أو كفايات المعلمين والمعلمات برقم الهوية الوطنية فقط، ونتائج التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية والنظرية، حيث أعلن المركز الوطني للقياس بشكل رسمي من خلال حساب قياس تويتر عن موعد إعلان نتائج قياس التحصيل الدراسي برقم السجل المدني فقط ورمز التحقق، ويمكنكم التعرف على طريقة سداد قياس المقابل المالي عبر موقع نجوم مصرية.

وقد صرح المركز رسمياً من خلال حساب قياس خدمة المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن أن اختبارات قياس الورقية يتم الإعلان عن نتائجها ودرجاتها بعد أن يتم التصحيح والتحليل والتدقيق للدرجات ومن ثم نشرها بعد مرور 30 يوماً من تاريخ انتهاء الاختبارات، وينتظر المستفيدين/المستفيدات إعلان نتائج اختبارات قياس كفايات المعلمين والمعلمات بعد أن تم الإعلان عن نتائج اختبارات القدرة المعرفية ونتائج القدرات العامة 1440، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط استعلام نتائج قياس الرسمي (e-services.qiyas.sa)، وسط متابعة مستمرة لأخر مستجدات المركز الوطني للقياس اليوم.

موقع قياس الخدمات الإلكترونية

يتيح المركز الوطني للقياس إمكانية الاطلاع على نتائج قياس 1440 من خلال صفحة الخدمات الإلكترونية للقياس، حيث يوفر إمكانية تسجيل دخول الموقع من خلال إدخال رقم السجل المدني الخاص بالمستفيد/المستفيدة الراغب/الراغبة في استعلام قياس النتائج، ثم إدخال كلمة المرور الخاصة به أيضاً، وفي حال نسيان كلمة المرور، فإن المركز يتيح أيقونة “هل نسيت كلمة المرور”، قم بالضغط عليها ومن ثم الدخول على الصفحة التالية التي تتطلب منك إدخال رقم السجل المدني لاسترجاع الرقم السري ومن ثم الضغط على زر متابعة من خلال موقع قياس الخدمات الإلكترونية الرسمي.

كما يتيح عبر موقع الخدمات الإلكترونية قياس إمكانية التعرف على العديد من الخدمات التي يقدمها المركز عن طريق عروض توضيحية لشرح كيفية فتح حساب جديد أو طريقة التسجيل في اختبارات قياس المتاحة، وخطوات التسجيل في اختبارات قياس الورقية، وخطوات التسجيل في اختبارات قياس المحوسبة، وفي النهاية خطوات سداد المقابل المالي المطلوب، كما يتيح إمكانية التواصل مع الدعم الفني من خلال رقم قياس مركز الاتصال الموحد الذي يسعى لتوفير سُبل التواصل بطريقة ميسرة للاستفادة من خدمات المركز، ويتيح المركز عدداً من قنوات الاتصال تتمثل في (مركز الاتصال، الدعم الفني، التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني) وذلك يأتي ضمن الخدمات التي يمكن الحصول عليها من خلال موقع قياس الخدمات الإلكترونية 1440.

ومن يرغب في التعرف على كافة وسائل اتصال المركز الوطني للقياس بالتفصيل، يمكنه ذلك من خلال موقعنا موقع نجوم مصرية، حيث يمكنكم اتباع رابط رقم قياس المركز الوطني للاتصال والتواصل مع المركز للحصول على الاستفسارات المراد السؤال عنها، وسط ترقب كبير من قبل المستفيدين والمستفيدات ممن قاموا بتأدية اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات 1440هـ، بنشر نتائجهم عبر موقع قياس تسجيل الدخول، وقد تم نشر نتائج قياس القدرات العامة لمن يرغب في الاستعلام عنها، وبإمكانكم الإطلاع على قياس للنتائج فور نشرها والإعلان عنها رسمياً من خلال موقع قياس الخدمات الإلكترونية الرسمي.

e-services.qiyas.sa Qiyas Result

استعلام نتائج قياس القدرات العامة برقم الهوية الوطنية

من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال أعلاه، يمكنكم استعلام نتائج قياس قدرات برقم الهوية أو برقم السجل المدني للمستفيد وكلمة المرور، ويرجى العلم بأنه بعد انتهاء فترة الاختبار يتم العمل على مراجعة الإجابات وتصحيحها وتدقيقها وتحليلها، ثم يتم الإعلان عنها بعد مرور 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من فترة الاختبار المحددة، وفي حال عدم رضاء المستفيد عن درجة قياس الخاصة به، ومن ثم رغبته في تحسين درجات قياس لديه، فهنا يتيح المركز الوطني للقياس 5 فرص لدخول اختبار قياس القدرات العامة، كما يمكن دخول الاختبار للمرة السادسة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ أول اختبار، ويوفر موقعنا موقع نجوم مصرية رابط موقع قياس الخدمات الإلكترونية للاستعلام عن نتائج القياس قدرات فور نشرها رسمياً.

تحديث: تم الإعلان عن نتائج القدرات العامة الورقي الآن من قبل المركز الوطني للقياس، حيث يتم الاستعلام عن درجات قياس القدرات العامة الورقي الفترة الأولى من خلال دخول الموقع الرسمي للمركز باتباع موقع قياس الخدمات الإلكترونية المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع نجوم مصرية، مع تمنيات موقعنا للجميع بالتوفيق.

تحديث 6 نوفمبر 2018: يجب العلم بأن إجابات الطلاب المختبرين ضمن اختبارات قياس القدرات العامة الورقية، يتم تصحيحها وتدقيقها وتحليلها عن طريق المُصحح الآلي، وبعد ذلك يتم مراجعة معلومات المختبرين وتدقيقها بمقر المركز في الرياض، وهذا يعني أنه لا مجال لحدوث خطأ أو غيره في نتائج اختبارات قياس، وفي ظل سعي المركز لتحقيق رضاء المستفيدين، فقط أطلق استبانه لمعرفة الآراء عن جودة الخدمات المقدمة عن طريق المشاركة في الاستبانة، ومن يرغب في تحسين درجة قياس الحاصل عليها، يمكنه دخول الاختبار مرة أخرى، ويمكنكم الاستعلام عن النتائج من خلال رابط موقع قياس الخدمات الإلكترونية المباشر المرفق بالمقال.

التقرير التفصيلي لنتائج قياس القدرات العامة

أعلن المركز الوطني للقياس من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “قياس تويتر” عن إتاحة الإطلاع على تقرير درجات قياس القدرات العامة نظري التفصيلي الخاص بالمستفيد المُختبر ضمن اختبارات قياس القدرات الأخيرة، فمن يرغب في الإطلاع على مستوى الأداء العام ومستوى الأداء التفصيلي الخاص بالمُختبر، وكذلك الدرجة الكلية الحاصل عليها، والترتيب بين المختبرين في منطقة المستفيد فقط، أو ترتيب المُختبر بين جميع المختبرين، يمكنه ذلك من خلال دخول موقع قياس (الملف الشخصي الخاص بالمُختبر)، وذلك باتباع رابط موقع قياس الخدمات الإلكترونية المرفق بالمقال.

تحديث 24 نوفمبر 2018: أعلن المركز الوطني للقياس من خلال المتحدث الرسمي عن أنه من يتعذر عليه حضور اختبار قياس بسبب سوء الأحوال الجوية والطقس، فيمكنه التواصل مع قياس عن طريق وسائل اتصال qiyas المختلفة، وسيتم تقديم الدعم والمساعدة للمتصلين، ويمكنكم اتباع رابط (رقم حساب المواطن) المرفق بالمقال للتعرف على وسائل اتصال قياس Qiyas، ويتيح المركز الوطني للقياس إمكانية التسجيل في قياس التحصيل الدراسي المحوسب (الاستثنائي) لمن لم يوجد لديه ولم يحصل على نتائج سابقة، ويجب أن يكون تاريخ ميلاده في الفترة ما بين 1 محرم 1418هـ وحتى 30 ذي الحجة 1422هـ، ويمكنكم دخول موقع قياس الرسمي من خلال اتباع رابط موقع قياس الخدمات الإلكترونية المباشر (قياس تسجيل الدخول) المرفق عبر موقع نجوم مصرية.

Advertisements

نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات 1440

تم الإعلان رسمياً من قبل المركز الوطني للقياس عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر “قياس تويتر” عن إطلاق نتائج اختبارات قياس كفايات المعلمين والمعلمات اليوم الخميس بتاريخ 27 ربيع الثاني 1440هـ الموافق لتاريخ 3 يناير 2019م بمشيئة الله تعالى، ويجب العلم أنه لا يوجد نجاحاً أو رسوباً في اختبارات قياس القدرة المعرفية، بينما يحصل المستفيد على درجة مفاضلة فقط، وفي حال إعادة اختبار كفايات المعلمين والمعلمات فإنه يتم اعتماد الدرجة الأعلى التي حصل عليها المستفيد/المستفيدة بعد إعلان نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات التي يمكنكم الاستعلام عنها مباشرةً عن طريق اتباع رابط موقع قياس الخدمات الإلكترونية الرسمي المرفق عبر موقع نجوم مصرية.

تحديث 3 يناير 2019: تم الإعلان بشكل رسمي عن إطلاق نتائج كفايات المعلمين والمعلمات 1440، وذلك من خلال “قياس تويتر”، حيث يتم الاستعلام عن نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات من خلال الدخول إلى الملف الشخصي على موقع قياس تسجيل الدخول برقم السجل المدني وكلمة المرور، ثم الدخول إلى الاختبارات المُسجلة واختيار “النتائج”، ثم اختيار “نتائج كفايات المعلمين” والضغط على أيقونة بحث لتظهر نتيجة قياس الخاصة بك، كما أطلقت الوزارة اليوم (الجدول الزمني لتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وأعمال حركة النقل)، ويتم دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية من خلال اتباع رابط دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية المباشر المرفق عبر موقع نجوم مصرية.

أصدر المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية “مبارك العصيمي” تنبيهاً من الإدارة العامة لشؤون المعلمين والمعلمات حول ضرورة معرفة وأخذ المعلومة من المصدر الصحيح وعدم الالتفات لما يتم تداوله من قبل أفراد لا يريدون سوى الظهور فقط على مواقع التواصل الاجتماعي استغلالاً لظروف المعلمين والمعلمات لتحقيق مصالح شخصية أو زيادة أعداد متابعيهم، وقد أطلقت وزارة التعليم الجدول الزمني لتنظيم تسجيل طلاب جُدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي وفقاً لـ فترات التسجيل في نظام نور برقم الهوية الوطنية، ويتم الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية المباشر الرسمي.

تسجيل قياس التحصيل الدراسي

أعلن المركز الوطني للقياس يوم الاثنين بتاريخ 21 يناير الموافق لتاريخ 15 جمادي الأولى 1440 عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن البدء في استقبال طلبات التسجيل في قياس التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية (بنين) الفترتين الأولى والثانية، وسوف ينتهي التسجيل المُبكر للفترة الأولى في تاريخ 2 مارس 2019، بينما ينتهي تسجيل الفترة الثانية بتاريخ 30 مارس 2019، ويتم تسجيل قياس تحصيلي من خلال اتباع رابط دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية qiyas الرسمي المرفق.

تحديث 16 فبراير 2019: يتيح المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية خاصية التعديل في اختبارات قياس المحوسبة بدون دفع مقابل مالي، كما يتيح إمكانية التعديل قبل دخول اختبار قياس بمدة 72 ساعة، ويتم التأكد من التفاصيل الخاصة بتسجيل المستفيد عن طريق الدخول إلى الملف الشخصي على موقع قياس الإلكتروني qiyas ومن ثم اختيار الاختبارات المُسجلة والضغط على أيقونة “عرض”.

تحديث 10 مارس 2019: بعد أن تم انتهاء فترة اختبار القدرات العامة 1440 الفترة الأولى الورقي للطلاب والطالبات بتاريخ 23 فبراير 2019م، يتم حالياً البحث عن نتائج قياس القدرات 1440 عبر موقع قياس الإلكتروني، ويجب العلم بأنه بعد انتهاء فترة الاختبار يتم تصحيح الإجابات بواسطة المصحح الآلي ويتم تدقيق ومراجعة الإجابات ومراجعة بيانات المختبرين بمقر المركز الوطني للقياس بالعاصمة الرياض، ويتم إتاحة نتائج اختبارات قياس الورقية بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أسابيع من انتهاء الاختبار، وبعد مرور هذه المدة يتم إتاحة نتائج قياس القدرات الورقية عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية qiyas برقم السجل وكلمة المرور.

استعلام نتائج مقياس موهبة 2019

تم الإعلان من قبل المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين بالمملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 11 مارس 2019 الموافق لتاريخ 4 رجب 1440 من خلال حساب موهبة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إطلاق نتائج مقياس موهبة 2019، حيث يمكنكم الآن الإطلاع على نتائج موهبة عبر بوابة موهبة تسجيل دخول بموقع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع الإلكتروني.

تحديث 18 مارس 2019: من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج القدرات العامة 1440 الورقي باللغة العربية الفترة الثانية اليوم الاثنين الموافق لتاريخ 11 رجب 1440هـ، وذلك وفقاً لما تم التصريح به من خلال حساب قياس على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ويتم استعلام نتائج قياس قدرات الورقي الفترة الثانية باتباع رابط قياس تسجيل دخول المباشر المرفق، ويجب العلم بأن عملية التصحيح في اختبارات قياس 1440هـ تمر بعدد من الخطوات حتي يتم الوصول لمرحلة إعلان نتائج قياس 1440هـ عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية ومن ثم تزويد الجهات التعليمية المستفيدة من النتائج بها.

تحديث: تم نشر نتائج قياس القدرات العامة الورقية الفترة الثانية باللغة العربية الآن عبر موقع قياس Qiyas Results الرسمي، وقد تم الإعلان عن ذلك رسمياً من خلال حساب قياس على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ويمكنكم التعرف على مدة صلاحية نتيجة قياس القدرات العامة 1440 من خلال التالي:

يعطي المركز الوطني للقياس صلاحية لنتائج القدرات العامة تصل إلى 5 سنوات، ويتم الرجوع إلى الجهة التعليمية المستفيدة من النتائج للتعرف على المدة الزمنية المعتمدة لديهم.

موعد إعلان نتائج قياس التحصيل الدراسي

تم الإعلان رسمياً يوم الأحد 28 أبريل 2019م الموافق لتاريخ 23 شعبان 1440هـ من قبل المركز الوطني للقياس وعن طريق موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن موعد إطلاق نتائج قياس التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية والعملية عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية، حيث جاء موعد إعلان التحصيلي وفقاً للتالي:

يوم الأربعاء بتاريخ 26 شعبان 1440هـ الموافق لتاريخ 1 مايو 2019م.

وبعد أن يتم الانتهاء من اختبارات قياس التحصيلي في كافة المدن السعودية بمقرات المركز الوطني للقياس، يتم تصحيح الإجابات وتحليلها وتدقيق معلومات من قاموا بأداء الاختبار وتصحيحها مركزياً بمقر مركز قياس بالرياض إذا دعت الحاجة لذلك، وبعد الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق للإجابات، يتم إرسال نتائج قياس إلى الجامعات والكليات التي تشترط الحصول على نتائج التحصيلي بشكل إلكتروني، ويتم الإطلاع على قياس النتائج من خلال اتباع رابط استعلام نتائج قياس بالسجل لدخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية عن طريق الحساب الشخصي للمستفيد.

← إقرأ أيضاً: