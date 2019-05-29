الاستعلام عن وافد برقم الإقامة من خلال مكتب العمل

الاستعلام عن وافد برقم الإقامة، توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه في المملكة العديد من الخدمات، و استعلام مكتب العمل التي تخدم المواطن السعودي والمقيمين الوافدين داخل المملكة لتوفير لهم الجهد والوقت دون الذهاب إلى مقرات الوزارة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة مثل خدمة الاستعلام عن نقل كفاله وافد، تعتبر خدمات مكتب العمل السعودي من الخدمات الهامة التي تخدم عدد كبير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وكان في السابق يذهب المواطن أو المقيم إلى مكتب العمل السعودي الاستعلام عن سداد رخصة العمل أوالاستعلام عن خدمات مكتب العمل، وقد وفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية موقع إلكتروني من خلاله يستطيع اى شخص مواطن كان أو وافد ان بطريقه بسيطه وسهله ان يستعلم عن اى شئ دون الذهاب إلى مكتب العمل السعودي أو فروع وزارة العمل.

وتوفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية لكل الموظفين ورجال الأعمال والكفلاء الكثير من الأنظمة الإلكترونية التي من خلالها يمكن الاستعلام عن المؤسسة أو الشركة من خلال رقم الهوية الخاص بالكفيل وبمجرد الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة العمل ستجد كل المعلومات بشكل كامل.

الاستعلام عن وافد بمكتب العمل

أولا يجب عليك الدخول إلى موقع وزاره العمل .

. ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية.

ستجد الخيار الذي يحتوي علي استعلام عن موظف وافد.

اضغط علي استعلام.

سوف تنتقل للصفحة التي تحتوي على البيانات قم بكتابة رقم الإقامة ومليء المربع ومن ثم كتابة رمز التحقق.

ثم انقر علي البحث لتظهر لك جميع المعلومات المتعلقة بالوافد.

طريقة الاستعلام عن رخصة العمل

أولا يجب عليك الدخول إلي الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية

ستجد العديد من الاختيارات قم باختيار خدمة رخصة العمل.

ستجد خيارين ( رقم إقامة العامل أو رقم الحدود + رقم السداد ).

قم باختيار رقم إقامة العامل أو رقم الحدود.

قم بملئ البيانات المطلوبة من رقم إقامة ورمز تحقق ثم الضغط على بحث وستظهر لك النتائج المطلوبة.

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