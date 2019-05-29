شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تُحذِّر من أمطار وأتربة على مكة وجدة والطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الأربعاء)، تنبيهاً على منطقة مكة المكرمة يشمل محافظات ومراكز أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وتربة، وجدة، وخليص، ورنية، وميسان.

وحذَّرت الهيئة من أتربة مثارة وهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أن الحالة الجوية تبدأ من الساعة 04:20 من صباح اليوم وحتى الساعة 11:30 مساءاً.