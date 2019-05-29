شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على مكة.. و«911»: الحيطة والحذر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تشهد أجزاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة اليوم (الأربعاء). تشهد أجزاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة اليوم (الأربعاء). من جانبه، أهاب المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «911»، بالجميع، أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.



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