شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية غينيا يصل جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) وصل رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي جدة اليوم, للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة. وصل رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي جدة اليوم, للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة. وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين , وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله رئيس بعثة الشرف المرافق ، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.



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