شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنفذ حملتها الرقابية لمنع صرف المضادات بدون وصفة طبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

نفذت وزارة الصحة حملتها الرقابية لمنع صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبية في جميع مناطق المملكة التي بدأت بتاريخ 12 مايو 2019م، حيث اعتمدت الحملة على أسلوب المتسوق السري كمهمة رئيسة للحملة للتأكد من التزام جميع الصيادلة بالوصفة الطبية عند صرف الأدوية.

وشملت الحملة زيارة (3853) صيدلية، جرى خلالها ضبط 110 مخالفات صرف مضاد حيوي بدون وصفة طبية، فيما أحيل المخالفين إلى اللجان المختصة لتطبيق النظام والعقوبة التي تصل إلى السجن وإلغاء ترخيص الممارس بالإضافة للغرامة المالية.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على دعم هذه الحملات بشكل دائم بهدف الحفاظ على صحة المرضى وسلامتهم، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات الصحية الاتصال على الرقم 937.