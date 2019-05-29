دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «التأمينات»: نتحمَّل صرف تعويضات لإصابات العمل بـ«شرط»

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، تحمّلها التعويضات كافة حال تعرّض المشترك لإصابة عمل حال التأكّد من ذلك.

وقالت المؤسسة في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في حالة تعرُّض المشترك لإصابة عمل وتمَّ التأكد من ذلك، فإنَّ التأمينات تتحمل التعويضات كافة وعدم تحمل صاحب العمل أي تكاليف أو تعويضات حيث تنتقل المسؤولية من صاحب العمل إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».

وكانت المؤسسة قد أعلنت الأحد الماضي، شروط استحقاق عائلة المسجون للمعاش، وقالت عبر حسابها على «تويتر»: «يحقّ لأفراد عائلة المشترك المسجون لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا الحصولَ على المعاش».

وسبق أن أوضحت المؤسّسة أنّ النظام أجاز للمرأة المشتركة صرف معاش التقاعد إذا بلغت سن 55 سنة على الأقل، وتوافرت لديها مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا وترك العمل.