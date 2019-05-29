شكرا لقرائتكم شاهد.. الأمطار تغسل الكعبة قبل مغرب 24 رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-29 شاهد.. الأمطار تغسل الكعبة قبل مغرب 24 رمضان متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة هطلت اليوم أمطار الخير والبركة على الحرم المكي قبل ساعات من أذان مغرب يوم 24 رمضان. Advertisements وتشير التوقعات الجوية إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من العاصمة المقدسة.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الأمطار تغسل الكعبة قبل مغرب 24 رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.