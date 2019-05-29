العمل : أموال زكاتي تصرف على الفئات المستحقة في الضمان

2019-05-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إن أموال الزكاة المحصلة من بوابة وتطبيق “زكاتي” للأفراد، سيتم صرفها على كافة الفئات المستحقة في الضمان الاجتماعي.

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وأشار أبا الخيل إلى أن الفئات المستحقة في الضمان هم: الأيتام، والعاجزون عن العمل، ومَن بلغ سن الشيخوخة، والأسر غير المعولة مثل (الأرملة، والأيتام، والمطلقة مع أبنائها، وأسر السجناء، والأسر المهجورة، وأسرة المتغيب والمفقود، وأسرة مدمن المخدرات، وأسرة عائل فاقد الأهلية)، والنساء اللاتي لا عائل لهن مثل الأرملة والمطلقة والمهجورة بمفردهن وزوجة السجين، ومجهولي الأبوين ممن تجاوزوا سن 18 عامًا.

وأكّد أن الوزارة تعمل على دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، لتجسيد قيم التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وبين الفئات المستحقة وفق شراكة استراتيجية قائمة بين الوزارة الهيئة العامة للزكاة في هذا الجانب.

وقد أكدت الهيئة العامة للزكاة عبر موقعها الإلكتروني، أن بوابة “زكاتي” الإلكترونية (هنا)، وتطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية هي بوابة حكومية توفران خدمة اختيارية لأفراد المجتمع وتمكنهم من إخراج زكاتهم إلكترونياً من داخل المملكة أو خارجها.