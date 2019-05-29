الغذاء والدواء : مستحضر الديازينون الجرة سم قاتل

2019-05-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من مستحضر الديازينون “الجرة” مُؤكدة أنه سام وغير صالح للاستخدام الآدمي.

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يُذكر أن الديازينون هو نوع من الكيماويات ينتمي لعائلة الفوسفات العضوي، ويستخدم كمبيد حشري لطرد الحشرات والآفات من المحاصيل مثل الخضار والفاكهة كما يُستخدم لأغراض قتل الحشرات والطفيليات على جلد الحيوانات المصابة.

وفي أمريكا تم إيقاف استعماله كمبيد حشري في المنازل أو لعلاج الحيوانات منذ 2004.