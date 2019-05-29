فيديو .. أمطار الراشدية تلطف أجواء شرق مكة الآن

2019-05-29

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من أحياء مكة المكرمة ساهمت في تلطيف الأجواء.

ووثق أحد المواطنين بالفيديو لحظة تساقط الأمطار على مخطط الراشدية شرقي مكة المكرمة قبل قليل اليوم 24 رمضان 1440 هـ.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما زالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، والباحة تمتدّ إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة حائل وتبوك ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.