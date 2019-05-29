- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو .. أمطار الراشدية تلطف أجواء شرق مكة الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو .. أمطار الراشدية تلطف أجواء شرق مكة الآن
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من أحياء مكة المكرمة ساهمت في تلطيف الأجواء.
ووثق أحد المواطنين بالفيديو لحظة تساقط الأمطار على مخطط الراشدية شرقي مكة المكرمة قبل قليل اليوم 24 رمضان 1440 هـ.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة ما زالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، والباحة تمتدّ إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة حائل وتبوك ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. أمطار الراشدية تلطف أجواء شرق مكة الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.