الان تتابع النائب العام يكلف فروع النيابة العامة بالعمل خلال إجازة عيد الفطر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 كلف النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، فروع النيابة العامة ودوائرها ودوائر وإدارات المقر الرئيس بالعمل خلال عطلة عيد الفطر المبارك لعام١٤٤٠هـ للنظر في الإجراءات والقضايا خلال تلك الفترة وإنجاز ما يلزم منها، مع إعطاء قضايا المواقيف وما له صفة الاستعجال منها أولوية قصوى في ذلك، تحقيقا للمصلحة العامة.

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