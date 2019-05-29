شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف فروع النيابة العامة بالعمل خلال إجازة عيد الفطر.. والأولوية لقضايا المواقيف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) أصدر النائب العام سعود المعجب قراراه بتكليف فروع النيابة العامة ودوائرها وادارات المقر الرئيسي بالعمل خلال عطلة عيد الفطر المبارك، للنظر في الإجراءات والقضايا خلال تلك الفترة وانجاز ما يلزم منها، مع إعطاء قضايا المواقيف وماله صفة الاستعجال منها أولوية قصوى في ذلك.

أصدر النائب العام سعود المعجب قراراه بتكليف فروع النيابة العامة ودوائرها وادارات المقر الرئيسي بالعمل خلال عطلة عيد الفطر المبارك، للنظر في الإجراءات والقضايا خلال تلك الفترة وانجاز ما يلزم منها، مع إعطاء قضايا المواقيف وماله صفة الاستعجال منها أولوية قصوى في ذلك.

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