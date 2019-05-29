شكرا لقرائتكم خبر عن «سعود بن نايف» لـ«مطار الدمام»: طوروا الخدمات.. واستقطبوا الشركات المشغلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء)، بمكتبه في ديوان الإمارة، رئيس مجلس المديرين بشركة مطارات الدمام المهندس عبدالله الزامل، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام تركي الجعويني. واطلع الأمير سعود بن نايف خلال الاستقبال على التقرير السنوي للمطار لعام 2018، مؤكداً على ضرورة تطوير الخدمات واستقطاب المزيد من الشركات المشغلة، وإيجاد كل ما من شأنه راحة المسافرين ورواد المطار.

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فيما عبر الزامل عن شكره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه ومتابعته المستمرة للمطار، وحرصه على تطوير الخدمات وضمان جودة العمل.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام أن المطار شهد زيادة في نسبة تدريب موظفيه بواقع 36%، ويشهد ارتفاعًا في حركة الطائرات بنسبة 2% وارتفاعاً في عدد المسافرين بنسبة 3%، وكذلك ارتفاعاً في حركة الشحن والبريد بنسبة 2%. وبين الجعويني أنه تم تصنف المطار من قبل (OAG) في المرتبة الثانية ضمن فئة أفضل المطارات المتوسطة على مستوى العالم في دقة مواعيد الرحلات لعام 2018م.

وعن المشاريع أوضح أنه تم إنجاز 8 مشاريع خلال العام 2018، ويتم حالياً البدء بتنفيذ 13 مشروعاً لتطوير البنية التحتية في المطار، مشيراً إلى ارتفاع نسبة رضا المسافرين من 70% في الربع الأول من العام 2018، إلى 76% في الربع الرابع حسب تقارير الهيئة العامة للطيران المدني.