السعودية | بدء وصول الوفود الرسمية والرؤساء للمشاركة في #قمم_مكة

شكرا لقرائتكم بدء وصول الوفود الرسمية والرؤساء للمشاركة في #قمم_مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت الوفود الرسمية المشاركة في #قمم_مكة بالوصول.

وتبدأ يوم غد الخميس أولى القمم الثلاث التي تستضيفها مكة المكرمة، حيث من المقرر أن تُعقد القمتان الخليجية والعربية الطارئتان يوم غد، فيما تُعقد القمةُ الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي بعد غد الجمعة والتي سيجري اجتماعها التحضيري لوزراء خارجية الدول المشاركة مساء اليوم في جدة.

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وتأتي القمة الإسلامية في الـ31 من مايو بدورتها الاعتيادية الرابعة عشرة تحت شعار: قمة مكة..يدا بيد نحو المستقبل.

وعلى طاولة هذه القمة ملفات عدة أبرزها: تطورات الوضع في فلسطين وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه.. والتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة بالإضافة للتطورات في سوريا وليبيا واليمن وأزمة مسلمي الروهينغا في ميانمار.

ودعا العاهل السعودي لقمتين أخريين طائرتين ستعقدان قبل الإسلامية بيوم، واحدة عربية وأخرى خليجية، وستكون عدة ملفات حاضرة على طاولة القمتين. أبرزها التهديدات الإيرانية وسبل التصدي لها عقب الاستهداف الذي تعرضت له سفن في المياه الإقليمية قرب الفجيرة، ومن ثم استهداف محطات ضخ نفط في السعودية، وهي الهجمات التي اتهم وكلاء إيران بتنفيذها بإيعاز من الحرس الثوري.