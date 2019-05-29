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ما المقصود بـ " فُزِّعَ " في قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ ..؟

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محمد بن مسعود - الدمام - ما المقصود بـ " فُزِّعَ " في قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ ..؟

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-29

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440

05:40 PM

اخر تعديل

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440

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05:44 PM

، ما المقصود بـ " فُزِّعَ " في قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ﴾ ..؟ ،
المصدر : الخليج 365

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