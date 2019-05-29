، بالصور.. "الشؤون الإسلامية" توزّع سلالاً غذائية لأسر فقيرة بالفلبين ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في مدينة تقيق بالفلبين، بتوزيع السلال الغذائية للأسر الفقيرة والمحتاجة.
يأتي هذا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين، حيث وزع 350 سلة غذائية في المنطقة الذين لم تمنعهم غزارة المطر في ذلك اليوم من الانتظار والتزاحم لاستلام نصيبهم.
وقد شارك الملحق الديني في السفارة الشيخ فارس المطيري بتوزيع السلال الغذائية التي تحوي أصنافاً من المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة، كما حضر مراسم التوزيع عدد من الإعلاميين وبعض مسؤولي بلدية تقيق.
يشار إلى أن هذا البرنامج كان له وقع كبيـر عند المسلمين لتخفيف التكاليف اليومية عنهم ومواساة لهم من وطأة الفقر وشدة المعيشة، حيث استقبلوه بالغبطة والفرح ولسان حالهم يلهج بالدعاء أن يديم لحكومة المملكة العربية السعودية نعمة الرخاء والأمن والسلام.
فيما تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في ٢٥ دولة حول العالم، حيث ينال البرنامج إشادة واسعة من مختلف المؤسسات والجمعيات الإسلامية في تلك الدول، وأيضاً مختلف وسائل الإعلام من المقروءة والمرئية والمسموعة.
بالصور.. "الشؤون الإسلامية" توزّع سلالاً غذائية لأسر فقيرة بالفلبينعبدالله العنزي الخليج 365 2019-05-29
قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في مدينة تقيق بالفلبين، بتوزيع السلال الغذائية للأسر الفقيرة والمحتاجة.
يأتي هذا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين، حيث وزع 350 سلة غذائية في المنطقة الذين لم تمنعهم غزارة المطر في ذلك اليوم من الانتظار والتزاحم لاستلام نصيبهم.
وقد شارك الملحق الديني في السفارة الشيخ فارس المطيري بتوزيع السلال الغذائية التي تحوي أصنافاً من المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة، كما حضر مراسم التوزيع عدد من الإعلاميين وبعض مسؤولي بلدية تقيق.
يشار إلى أن هذا البرنامج كان له وقع كبيـر عند المسلمين لتخفيف التكاليف اليومية عنهم ومواساة لهم من وطأة الفقر وشدة المعيشة، حيث استقبلوه بالغبطة والفرح ولسان حالهم يلهج بالدعاء أن يديم لحكومة المملكة العربية السعودية نعمة الرخاء والأمن والسلام.
فيما تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في ٢٥ دولة حول العالم، حيث ينال البرنامج إشادة واسعة من مختلف المؤسسات والجمعيات الإسلامية في تلك الدول، وأيضاً مختلف وسائل الإعلام من المقروءة والمرئية والمسموعة.
29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
04:25 PM
ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين
قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالملحقية الدينية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في مدينة تقيق بالفلبين، بتوزيع السلال الغذائية للأسر الفقيرة والمحتاجة.
يأتي هذا ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين، حيث وزع 350 سلة غذائية في المنطقة الذين لم تمنعهم غزارة المطر في ذلك اليوم من الانتظار والتزاحم لاستلام نصيبهم.
وقد شارك الملحق الديني في السفارة الشيخ فارس المطيري بتوزيع السلال الغذائية التي تحوي أصنافاً من المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة، كما حضر مراسم التوزيع عدد من الإعلاميين وبعض مسؤولي بلدية تقيق.
يشار إلى أن هذا البرنامج كان له وقع كبيـر عند المسلمين لتخفيف التكاليف اليومية عنهم ومواساة لهم من وطأة الفقر وشدة المعيشة، حيث استقبلوه بالغبطة والفرح ولسان حالهم يلهج بالدعاء أن يديم لحكومة المملكة العربية السعودية نعمة الرخاء والأمن والسلام.
فيما تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في ٢٥ دولة حول العالم، حيث ينال البرنامج إشادة واسعة من مختلف المؤسسات والجمعيات الإسلامية في تلك الدول، وأيضاً مختلف وسائل الإعلام من المقروءة والمرئية والمسموعة.
، بالصور.. "الشؤون الإسلامية" توزّع سلالاً غذائية لأسر فقيرة بالفلبين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. "الشؤون الإسلامية" توزّع سلالاً غذائية لأسر فقيرة بالفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.