والدة الطيار السعودي المفقود في الفلبين تكشف تفاصيل آخر مكالمة معه.. وتعلق: لو أعلم أنه في ذمة الله...

كشفت والدة الطيار السعودي، عبدالله الشريف، المفقود قبل أيام في الفلبين تفاصيل آخر مكالمة مع نجلها قبل اختفائه بيومين.

وقالت في تسجيل صوتي، إنه “بعد 12 يوماً وأنا لا أعلم هل ابني حيا أو ميتا، لو أن عبدالله في ذمة الله لكنت ارتحت، وهدأت نفسي ورضيت بقضاء الله وقدره، لكني لا أعرف مكان ابني، فعبدالله ولدكم وليس ولدي، وهو غائب من 12 يوماً”.

ووفقاً لـ”العربية”، أوضحت أن “آخر مكالمة صوتية ومرئية جمعتني بابني تحدث معي لقرابة ساعة كاملة قبل يومين من اختفائه. حينها عبر عن سعادته وتميزه بتعلم الطيران، وأنه حلق وحيداً في الطائرة بعد أن امتلك مهارة الطيران، وكان يشرح لي عن تخلصه من مشاعر الخوف من الطيران تدريجياً وقدرته على التحكم في الطائرة”.

وتابعت: “عبد الله غير متزوج، ويعشق الطيران ذهب للدراسة سنة كاملة في أميركا، ونظراً لظروف السفر والتأشيرات، لم يتمكن من إتمام دراسته هناك، والتحق بكلية رابغ للطيران، وبعد حدوث تأخير في مدة التدريب طلب منا إرساله لإتمام دراسته في مجال الطيران المدني بالفلبين”.

وأكملت: “عبدالله كغيره من الشباب حريص على بناء مستقبله، هو ابن لهذا الوطن قبل أن يكون ابني، وأنا أنتظر أن يعود إلي سالماً، فهو وشقيقه يدرسان ذات التخصص في مجال الطيران، قلب الأم دليلها، ولم تنم عيني من لحظة اختفاء ابني خوفاً عليه”.