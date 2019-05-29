سفارة المملكة بالإمارات تكشف حقيقة رفض معاملة مواطنة أمريكية

علقت سفارة المملكة بدولة الإمارات في بيان رسمي لها على ما أُثير حول عدم قبول معاملة مواطنة امريكية كانت ترغب في الحصول على تأشيرة بسبب عدم وجود سيدة بالسفارة .

ونفت الوزارة هذه الأنباء ، مؤكدة ان السفارة تفتح ابوابها امام الجميع من الرجال والنساء في الأوقات المخصصة للمراجعين.

وأبانت انه بعد مراجعة كاميرات المراقبة والأقسام المختصة ثبت ان السيدة زارت السفارة يوم الثلاثاء قبل بدء دوام الموظفين، وطلب منها العودة إن رغبت في وقت الدوام الرسمي .

وبالفعل عادت السيدة عند العاشرة صباحاً واستقبلها الموظف وتم انهاء معاملتها لتغادر بعد ساعة واحدة ، ثم عادت في الساعة الـ 2.50 ظهراً لتتسلم جوازها ممهوراً بالتأشيرة وغادرت عند الساعة 3.10 م .

وكانت سيدة إماراتية قد انتقدت متذمرة معاملة صديقتها الأمريكية لدى سفارة المملكة في تغريدة لها ، مدعية ان السبب هو عدم وجود سيدة بالسفارة ما عطًل طلبها ، وهو مانفته السفارة جملةً وتفصيلاً .