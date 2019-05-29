الاستعلام المباشر عن نتائج التحصيلي الفتره الثانية 1440 - قياس النتائج برقم الهوية

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم، اليوم الأربعاء، عن نتائج اختبار التحصيل الدراسي لطلاب الثانوية العامة، ويمكنك الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر موقع قياس.

للحصول على النتائج اضغط هنـــا

وفي وقت سابق، كان يترقب طلاب الصف الثالث الثانوي، في المملكة العربية السعودية، إعلان نتائج اختبارات القدرات المحوسب، لنتائج القياس عقب ادائهم الاختبارات.

Advertisements

وستضاف الدرجات إلى نتائج شهادة الثانوية العامة في المملكة وفقا للنظام المستخدم في السعودية، ضمن رؤية 2030 لتطوير التعليم وفقا للانظمة التعليمية العالمية.

ووردت كثير من الاستفسارات والأسئلة للمركز الوطني للقياس حول موعد اعلان نتائج اختبارات القدرات المحوسب، خلال الساعات الماضية عقب تأخير ظهورها، والتي صاحبها حالة من القلق بين الطلاب والتذمر لعدم اعلان النتائج، خاصة أن الاختبارات تمت الكترونيا .

وذكر المركز الوطني للقياس في بيان، صادر له اليوم، لتوضيح تاخير اعلان نتائج اختبارات القدرات ” المحوسب ” ، قائلًا :” أن اعلان نتائج اختبارات ” المحوسب ” يستغرق غالباً يومَي عمل وبحد أقصى أسبوعين من تاريخ الاختبار.