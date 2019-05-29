«الملكية الفكرية» تطرح لائحة «ترخيص براءة الاختراع» لتلقي الآراء

طرحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لائحة القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع لتلقي الآراء والملاحظات.

وقالت الهيئة في بيانٍ حصلت «عاجل» على نسخة منه، إنّ الملاحظات يتم تقديمها مكتوبةً حتى يوم 22/10/1440هـ (الموافق 25/6/2019م)، وذلك بإرسالها للبريد الإلكتروني الرسمي للهيئة «[email protected]» مع إدراج اسم الشخص مقدم الرأي.

وتعكف الهيئة على استحداث لائحة القواعد التنفيذية للترخيص الإجباري لبراءات الاختراع، وذلك وفقًا لاختصاصها في اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، المنصوص عليها ضمن أحكام المادة الثالثة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (496) بتاريخ 14/09/1439ه، فيما أكّد البيان حرص الهيئة على تنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة ودعمها وتنميتها ورعايتها وحمايتها وإنفاذها والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

ويمكن الإطلاع على نصوص مشروع اللائحة من خلال الرابط التالي: اضغط هنـا