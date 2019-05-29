«أمانة المدينة» تُقدِّم 11 نصيحة لشراء حلويات صحية

قدَّمت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، عددًا من النصائح أثناء زيارة محل بيع الحلويات، وذلك لسلامة الصحة العامة.

وتمثّلت النصائح التي نشرتها أمانة المنطقة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في اختيار المحلات والأماكن المرخصة والموثوق بها والتي تتوافر فيها الشروط الصحية وتخضع للرقابة والمتابعة، والتأكُّد من سلامة الحلوى قبل شرائها على أن تكون طازجةً تتميَّز بالليونة والقوام المتماسك، والتأكّد من عدم وجود رائحة تزنخ أو تغيُّر في لون المواد الداخلة في تصنيع الحلوى، والتأكّد من أنَّ جميع الحلويات مغلفة جيدًا، ووجود البيانات الغذائية والسعرات الحرارية، ومراجعة تاريخ انتهاء صلاحية الحلويات قبل الشراء، والاحتفاظ بفاتورة الشراء حتى التأكّد من سلامة المنتجات، واتباع العاملين للممارسات الصحية وارتداء الزي المخصَّص والأدوات الواقية (القفازات– الكمامات).

وأوضحت أنّه من أجل الحصول على حلويات صحية، يتوجّب اختيار أقل نسبة من السكر في المكونات، واستخدام زيوت نباتية خالية من الكوليسترول، واستخدام حليب منخفض الدسم، وتجنّب الألوان الصناعية.

وأشارت أمانة المنطقة إلى أنّه من أجل الحفاظ على صحة الأسرة، يتوجّب عدم شراء الحلويات من الباعة الجائلين أو مجهولة المصدر، لافتةً إلى أنّه في حالة وجود ملاحظات يتم الاتصال على بلاغات الأمانة (940).