«هدف» يودع 39 مليون ريال لـ15 ألفًا و713 معلمًا ومعلمة

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الأربعاء، إيداع أكثر من 39 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية والبالغ عددهم 15 ألفًا و713 معلمًا ومعلمة، وذلك عن شهر مايو الجاري.

وقال الصندوق في بيانٍ له، إنّه تمَّ تقديم موعد إيداع الدعم للبرنامج عن موعده الفعلي مطلع كل شهر ميلادي، نظرًا لتزامن ذلك مع إجازة عيد الفطر المبارك.

في سياق آخر، يودع الصندوق غدًا الخميس، أكثر من 456 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 297 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر مايو الجاري.

وتجاوز عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل 157 ألفًا و894 مستفيدًا ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل أكثر من 139 ألفًا و647 مستفيدًا ومستفيدة، مبينًا أنّ عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر مايو، بلغ 1353 مستفيدًا ومستفيدة منهم 715 إناثًا و638 ذكورًا.