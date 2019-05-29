تنبيهات عاجلة من «الأرصاد» حول طقس الساعات المقبلة بمكة وجازان

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهات متقدمة بشأن حالة الطقس في بعض مناطق المملكة، خلال الساعات المقبلة.

ونبّهت الهيئة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد وتدني مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية، وذلك على منطقتي مكة المكرمة (أضم، الجموم، الطائف، العاصمة المقدسة، الكامل، ميسان) من الثانية عشرة والنصف ظهرًا حتى العاشرة مساءً، وجازان (أبو عريش، أحد المسارحة، الدائر، الريث، الطوال، العارضة، جازان، صامطة، صبيا، فيفا، هروب) من الثالثة والنصف عصرًا حتى العاشرة مساءً.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، حذّرت هيئة الأرصاد من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وثار، وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

كما نبَّهت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى رياح نشطة مثيرة للأتربة يصاحبها تدني مستوى الرؤية، على منطقة حائل (السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل) حتى السادسة من مساء اليوم.