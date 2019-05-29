20.3 مليونا حضروا الفعاليات الترفيهية العام الماضي

عدد الفعاليات والأيام والحضور في المناطق عام 2018:
الرياض: 124 فعالية - 974 يوما - 3506102 فرد
مكة المكرمة: 174 فعالية - 1058 يوما - 8050484 فردا
المدينة المنورة: 29 فعالية - 197 يوما - 505392 فردا
القصيم: 10 فعاليات - 134 يوما - 953614 فردا
الشرقية: 140 فعالية - 603 أيام - 3126704 أفراد
عسير: 15 فعالية - 114 يوما - 2683174 فردا
تبوك: 9 فعاليات - 24 يوما - 182451 فردا
حائل: 13 فعالية - 74 يوما - 252203 أفراد
الحدود الشمالية: 5 فعاليات - 11 يوما - 148603 أفراد
جازان: 13 فعالية - 43 يوما - 316871 فردا
نجران: 5 فعاليات - 44 يوما - 284560 فردا
الباحة: 3 فعاليات - 8 أيام - 265621 فردا
الجوف: 7 فعاليات - 24 يوما - 119131 فردا
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