20.3 مليونا حضروا الفعاليات الترفيهية العام الماضي

كشفت الهيئة العامة للترفيه أن إجمالي عدد الفعاليات بحسب المناطق الإدارية لعام 2018 بلغ 547 فعالية، ووصل عدد حضور الفعاليات 20،394،910، وبعدد 3،308 أيام، وبزيادة عامة 25 % عن عام 2017. مكة تتصدر أظهرت الإحصاءات تصدر منطقة مكة المكرمة بعدد الفعاليات العام الماضي، حيث بلغت عدد فعالياتها 174، تليها المنطقة الشرقية بـ140 فعالية، ثم الرياض بـ124، و29 فعالية بالمدينة المنورة، و15 في منطقة عسير، وسجلت منطقتا حائل وجازان 13 فعالية لكل منطقة، تلتهما القصيم بعشر فعاليات، و9 فعاليات بمنطقة تبوك، ثم الجوف بـ7 فعاليات، فيما بلغ عدد الفعاليات بمنطقتي نجران والحدود الشمالية 5 فعاليات لكل منهما، وأخيرا 3 فعاليات بمنطقة الباحة.

عدد الفعاليات والأيام والحضور في المناطق عام 2018:

الرياض: 124 فعالية - 974 يوما - 3506102 فرد

مكة المكرمة: 174 فعالية - 1058 يوما - 8050484 فردا

المدينة المنورة: 29 فعالية - 197 يوما - 505392 فردا

القصيم: 10 فعاليات - 134 يوما - 953614 فردا

الشرقية: 140 فعالية - 603 أيام - 3126704 أفراد

عسير: 15 فعالية - 114 يوما - 2683174 فردا

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تبوك: 9 فعاليات - 24 يوما - 182451 فردا

حائل: 13 فعالية - 74 يوما - 252203 أفراد

الحدود الشمالية: 5 فعاليات - 11 يوما - 148603 أفراد

جازان: 13 فعالية - 43 يوما - 316871 فردا

نجران: 5 فعاليات - 44 يوما - 284560 فردا

الباحة: 3 فعاليات - 8 أيام - 265621 فردا

الجوف: 7 فعاليات - 24 يوما - 119131 فردا