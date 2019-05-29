الشؤون الإسلامية توزع مليون وجبة إفطار بالرياض

يختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض مع نهاية شهر رمضان المبارك الأنشطة والبرامج الدعوية التي يقيمها ويشرف عليها، والتي تتضمن توزيع وجبات إفطار للصائمين وكلمات وعظية ورحلات للعمرة، حيث بلغ عدد وجبات إفطار الصائم 1183741 وجبة تم توزيعها في 78 موقعا داخل مدينة الرياض وفي المحافظات والمراكز التابعة لها بمعدل 39458 مستفيدا يوميا.

كما بلغ عدد المحاضرات والكلمات الإرشادية التي ألقيت بعدة لغات 2525 كلمة ومحاضرة، في حين بلغ عدد المستفيدين من رحلات العمرة التي نظمها الفرع 2200 معتمر.