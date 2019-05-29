أمين عسير يتفقد سير العمل بشارع الفن و طريق المطار في أبها

وطالب الحميدي المقاولين المنفذين بضرورة زيادة الجهد والعمل والالتزام بالجودة في تنفيذ المشروعات وتسليمها في الوقت المحدد، كما طالب بتذليل أي معوقات والتنسيق مع الجهات الحكومية.
وعبر الحميدي عن ارتياحه للإنجازات التي تحققت بطريق المطار وشارع الفن التي تهدف إلى تطوير المدينة لتحقيق أكبر قدر من الخدمات لسكانها وزوارها.
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