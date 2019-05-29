أمين عسير يتفقد سير العمل بشارع الفن و طريق المطار في أبها

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عددا من المشاريع والأعمال القائمة في شارع الفن وطريق المطار بمدينة أبها، واجتمع الحميدي خلال جولته الميدانية مع المقاولين المنفذين للمشروعات، مطلعا على آخر الأعمال المنجزة، مستمعا إلى شرح مفصل عن كل مشروع ونسبة إنجازه.

وطالب الحميدي المقاولين المنفذين بضرورة زيادة الجهد والعمل والالتزام بالجودة في تنفيذ المشروعات وتسليمها في الوقت المحدد، كما طالب بتذليل أي معوقات والتنسيق مع الجهات الحكومية.

وعبر الحميدي عن ارتياحه للإنجازات التي تحققت بطريق المطار وشارع الفن التي تهدف إلى تطوير المدينة لتحقيق أكبر قدر من الخدمات لسكانها وزوارها.