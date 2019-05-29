أمير تبوك يوجه بالعمل خلال إجازة عيد الفطر

يواصل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وأصدر تعليماته لوكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز في المنطقة بالعمل على تكليف الموظفين في الأقسام التي تخدم المواطنين والمقيمين وإنهاء معاملاتهم، سواء في إمارة المنطقة أو في مقرات المحافظات والمراكز. كما وجه أمير تبوك مديري عموم الإدارات الحكومية الخدمية بالمنطقة بتكثيف جهودها خلال إجازة العيد، والتأكد من توفير كافة الخدمات في الأماكن التي يرتادها الزائرون للمنطقة والمواطنون والمقيمون، خاصة الشواطئ والحدائق والمتنزهات، وتوافر فرق النظافة العامة وصحة البيئة، إضافة إلى التواجد الأمني على مدار الساعة.



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