عاجل-رئاسة أمن الدولة تدشن البوابة الإلكترونية لإدارة التحريات المالية وخدمة الإبلاغ الإلكتروني للبنوك

الإدارة العامة للتحريات المالية

رعى رئيس أمن الدولة، عبدالعزيز الهويريني، حفل تدشين البوابة الإلكترونية لـوخدمة الإبلاغ الإلكتروني للبنوك، بحضور عدد من المسؤولين من مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للتحريات المالية ومركز المعلومات الوطني.

وتتضمن البوابة معلومات عامة عن التحريات المالية، وصفحة خاصة بخدمة الإبلاغ الإلكتروني تتيح للبنوك الإبلاغ مباشرة وفق نماذج تم اعتمادها من قبل التحريات المالية.