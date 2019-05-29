أمير عسير يكرم رجال أمن قبضوا على سارقي سيارة ومحل بخميس مشيط

كرّم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بمكتبه في الإمارة أمس، بحضور مدير شرطة المنطقة اللواء صالح القرزعي، عددا من رجال الأمن المشاركين في القبض على سارقي سيارة وأحد المحلات بمحافظة خميس مشيط الأسبوع الماضي، وقد تقدم المكرمين مدير شرطة محافظة خميس مشيط العقيد حمد مانع آل منجم، ومدير شعبة التحريات بخميس مشيط العقيد محمد مهدي الخريص، ورئيس الفرق الميدانية بشعبة التحريات الملازم أول محمد علي الأسمري، وكرم أمير عسير، الرقيب مبارك عبدالله الشهراني، والرقيب سعد سابر الشهري، والعريف محمد سعيد الدواف، والعريف رويض عايض الشهراني، والعريف ماجد عبدالرحمن الشهري، والعريف سالم سعيد القحطاني. وقدم أمير عسير الشكر لهم مثمنا الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن والأمان، وتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل مَن تسوّل له نفسه المساس بمقدرات دوت الخليج ومكتسباته، مشيدا بسرعة التفاعل مع القضايا الأمنية والقبض على المتسببين فيها، والجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية في المنطقة بشكل عام. من جهتهم، قدم رجال الأمن المكرمون شكرهم وتقديرهم للأمير تركي بن طلال، على دعمه وتشجيعه لهم، مؤكدين أن ذلك سيدفعهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن.



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