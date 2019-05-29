أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير منظومة من البرامج والفعاليات لتفعيل مشروع «حسن الوفادة»، تحت شعار «مرحبا ألف في عسير»، والذي وجه بتنفيذه أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، وأوضح المدير العام للتعليم سعد الجوني أن المنظومة تشمل توظيف جداريات ولوحات الإدارة في الشوارع الرئيسة لصالح المشروع، وتنفيذ برنامج احتفائي يتضمن الشعار للمعلمين والمعلمات في التدريب الصيفي إضافة إلى طلاب وطالبات الفصل الصيفي ومنسوبي ومنسوبات أندية الحي والأندية الموسمية، فضلاً عن تفعيل الشعار ضمن برنامج «إجازتي 4» و«تعليمكم ترفيه» في المطار والحدائق والمتنزهات على مدار الصيف. ولفت الجوني إلى أنه تم إصدار بطاقات جديدة لمنسوبي ومنسوبات الإدارة تتضمن الشعار، وتوحيد صور العرض لجميع حسابات الإدارة والمكاتب والمدارس، وتزويد مركبات الإدارة بالتصميم الجديد، والعمل على تنفيذ عمل ترحيبي على مبنى الإدارة الرئيس، وأشار الجوني إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج تدريبي على حسن الوفادة يستهدف في مرحلته الأولى أكثر من 15 ألف طالب وطالبة في الأندية ومنسوبي ومنسوبات الإدارة، مضيفا أنه تم عقد اجتماعات لهذا الخصوص، وتشكيل فرق عمل تُعنى بالتنفيذ والتقويم وصولا إلى تحقيق تطلعات أمير المنطقة، وتقديم أفضل الخدمات لأهالي وزوار عسير.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برامج لتفعيل مشروع حسن الوفادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.