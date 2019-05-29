السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تكثف جهودها الرقابية على المنشآت الغذائية



مكة المكرمة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

صادرت أمانة العاصمة المقدسة نهاية الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك أكثر من 21 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك و 455 قطعة تجهيزات غير صالحة للاستخدام داخل المطاعم وباقي المنشآت الغذائية والصحية .

وبين تقرير صادر عن أعمال الحملة الرقابية للإدارة العامة لصحة البيئة والبلديات الفرعية أن عدد المنشآت التي تم الوقوف والتفتيش عليها بلغت 4612 منشأة فيما كان عدد المنشآت المستوفية مايقارب 3000 وكان عدد المخالفة 1612 منشأة ، تم إغلاق 300 منشأة منها.

وتكثف الأمانة جهودها حالياً على المنشآت الغذائية والصحية خاصة في المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف تزامناً مع أيام العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك والتي تشهد كثافة عالية من المعتمرين وزوار بيت الله الحرام.

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16:54ت م

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