السعودية اليوم / بلدية محافظة الدوادمي تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك



الدوادمي 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

أكملت بلدية محافظة الدوادمي استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تهيئة وتجهيز العديد من المواقع في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لخدمات البلدية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.

وأوضح مدير العلاقات العامة ولإعلام بالبلدية نواف بن غويزي الدلبحي، أن البلدية أكملت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تهيئة وتجهيز مصليات

العيد في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لخدمات البلدية بتنظيفها وتهيئتها لأداء صلاة العيد.

وأشار إلى تهيئة المنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء للزوار والمتنزهين خلال إجازة العيد، بالإضافة إلى تزيين الطرقات والميادين بالإنارة التجميلية وعقود الزينة والأشكال الجمالية المضيئة في المحافظة، وتزيين أعمدة الإنارة في المراكز والقرى التابعة لخدمات البلدية، وتكثيف الجهود فيما يتعلق بأعمال النظافة العامة، إلى جانب تجهيز مواقع احتفالات العيد في المحافظة.

وأكد الدلبحي حرص البلدية على تهيئة هذا الأماكن من أجل راحة ورفاهية المواطنين والمقيمين من أهالي المحافظة والزوار ومشاركتهم أفراحهم.

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16:52ت م

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