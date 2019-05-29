السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تعلن مواعيد التسجيل في دورات خدمة المجتمع



أبها 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد "شطر الطالبات" عن بدء التسجيل في عدد من الدورات التدريبية مطلع شهر شوال القادم.

وتشمل الدورات المزمع إقامتها "طرق استخدام الحاسب الآلي في الأعمال المكتبية، ودورة السلوك التكيفي لذوي الاحتياجات الخاصة، و دورة الممارسات الأخلاقية والنظامية في بيئة العمل، و دورة تنمية المهارات الإدارية وريادة الأعمال، و دورة إتقان اللغة الإنجليزية للأطفال من 9 إلى 12 سنة، ودورة صناعة الخطة التسويقية، ودورة السكرتارية الحديثة والمهارات الإدارية".

وتأتي الدورات ضمن أنشطة وبرامج التدريب المجتمعية التي تُقدمها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر لتنمية المعارف والمهارات لكافة فئات المجتمع.

// انتهى //

16:51ت م

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