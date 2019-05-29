السعودية اليوم / رئيس جمهورية غينيا يصل جدة



جدة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

وصل فخامة رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي جدة اليوم, للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين , وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله رئيس بعثة الشرف المرافق ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

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16:51ت م

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