السعودية اليوم / هطول أمطار على المدينة المنورة وضواحيها



المدينة المنورة 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من المدينة المنورة وضواحيها, فيما لازالت السماء ملبدة بالغيوم, والفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار بمشيئة الله.

جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

16:46ت م

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