

الدمام 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

حدد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، أسماء 647 مصلى وجامعا، لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1440هـ، وذلك في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وأوضح فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية أنه شرع في تجهيز وتهيئة مصليات وجوامع العيد بمحافظات ومدن المنطقة الشرقية؛ لاستقبال المصلين، وذلك منذ وقت مبكر، مبينًا أنه تم تحديد 144 مصلى وجامعا بالدمام، ومحافظات كل من النعيرية 37 مصلى وجامعا، وحفر الباطن 90 مصلى وجامعا، والقرية العليا 30 مصلى وجامعا، وبقيق 18مصلى وجامعا، والجبيل 39 مصلى وجامعا، والخفجي 17مصلى وجامعا، ورأس تنورة 9 مصلى وجامعا، والقطيف 20 مصلى وجامعا، والخبر 99 مصلى وجامعا، والأحساء 144مصلى وجامعا.

// انتهى //

16:14ت م

0108





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بالشرقية تجهز 647 مصلى وجامعًا لعيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.