السعودية اليوم / مركز "سايتك" يطلق فعاليات العيد لأهالي الشرقية ثاني أيام العيد



الخبر 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واس

يطلق مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن فعاليات عيد الفطر المبارك من ثاني أيام العيد ولمدة أربعة أيام، حيث بدأ الاستعداد لاستقبال الزوار من داخل وخارج المنطقة الشرقية لحضور الفعاليات؛ تلبية لتطلعات جميع شرائح المجتمع، وتعزيزا لدور السياحة الداخلية بالمنطقة.

وأوضح مشرف العلاقات العامة والإعلام بالمركز وليد الرشيد أن فعاليات البرنامج تتضمن العديد من الأنشطة المتنوعة والبرامج الترفيهية والعلمية في إطار مشوق يمتزج فيه التعلم والمعرفة، مبينًا أن المركز يشارك ضمن إعلاناته بشعار "موسم العيد" الذي ينطلق هذا العام لأول مرة بهوية موحدة وشاملة في مختلف أرجاء المملكة، وذلك تحت مظلة "مواسم

وبين الرشيد أن الهوية البصرية للموسم صُممت لتسهم في إعادة مشاعر البهجة والسعادة الخاصة بالعيد على مستوى الفرد والأسرة والحي والمجتمع، مع التركيز على إبراز المشاعر الإنسانية المشتركة المرتبطة بالعيد، ودورها في توحيد قلوب وعواطف الشعوب خلال الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي.

وأفاد أن برنامج العيد يحتوي على العديد من الفعاليات تتضمن العرضة السعودية والمسرحيات وخفة اليد ومعرض الواقع المعزز ومسرح العائلة والطفل، لافتاً النظر إلى أن الفعاليات تضمنت فعالية "الواقع المعزز" التي تهدف إلى التعريف بأهمية المحاكاة في التعليم والتدريب وعرض الأجهزة التفاعلية التعليمية والترفيهية وشرح مجالات الاستخدام للواقع الافتراضي المعزز.

ويحتضن مسرح "سايتك" الأنشطة الترفيهية للأطفال عبر محطات المرح والتفاعل والعروض المميزة والمخصصة للعائلة عن طريق المسابقات والأسئلة العلمية، وتشارك فعالية مشاهدة الغوص في حوض الأسماك فيتيح مركز "سايتك" هذا العام فرصة للزوار للتمتع بمشاهدة عروض الغوص مع الحيوانات البحرية وينطلق العرض الأول الساعة الـ 7 مساء والعرض الثاني الساعة الـ 9 مساء.

وتقام مسرحية "الينبوع السحري" على خشبة مسرح "سايتك" ثاني وثالث العيد، وتناقش بعض المشاكل التي يتعرض لها الطفل في المجتمع وتعالجها بطريقه تربوية، كما يطلق مركز "سايتك" لهذا العام العرض الأول من فلم الآيماكس الجديد (الرحلة إلى الفضاء).

ويستمر برنامج عيد الفطر من ثاني أيام العيد ولمدة أربعة أيام من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساء.

// انتهى //

16:11ت م

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الخبر 24 رمضان 1440 هـ الموافق 29 مايو 2019 م واسيطلق مركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن فعاليات عيد الفطر المبارك من ثاني أيام العيد ولمدة أربعة أيام، حيث بدأ الاستعداد لاستقبال الزوار من داخل وخارج المنطقة الشرقية لحضور الفعاليات؛ تلبية لتطلعات جميع شرائح المجتمع، وتعزيزا لدور السياحة الداخلية بالمنطقة.وأوضح مشرف العلاقات العامة والإعلام بالمركز وليد الرشيد أن فعاليات البرنامج تتضمن العديد من الأنشطة المتنوعة والبرامج الترفيهية والعلمية في إطار مشوق يمتزج فيه التعلم والمعرفة، مبينًا أن المركز يشارك ضمن إعلاناته بشعار "موسم العيد" الذي ينطلق هذا العام لأول مرة بهوية موحدة وشاملة في مختلف أرجاء المملكة، وذلك تحت مظلة "مواسم السعودية ".وبين الرشيد أن الهوية البصرية للموسم صُممت لتسهم في إعادة مشاعر البهجة والسعادة الخاصة بالعيد على مستوى الفرد والأسرة والحي والمجتمع، مع التركيز على إبراز المشاعر الإنسانية المشتركة المرتبطة بالعيد، ودورها في توحيد قلوب وعواطف الشعوب خلال الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي.وأفاد أن برنامج العيد يحتوي على العديد من الفعاليات تتضمن العرضة السعودية والمسرحيات وخفة اليد ومعرض الواقع المعزز ومسرح العائلة والطفل، لافتاً النظر إلى أن الفعاليات تضمنت فعالية "الواقع المعزز" التي تهدف إلى التعريف بأهمية المحاكاة في التعليم والتدريب وعرض الأجهزة التفاعلية التعليمية والترفيهية وشرح مجالات الاستخدام للواقع الافتراضي المعزز.ويحتضن مسرح "سايتك" الأنشطة الترفيهية للأطفال عبر محطات المرح والتفاعل والعروض المميزة والمخصصة للعائلة عن طريق المسابقات والأسئلة العلمية، وتشارك فعالية مشاهدة الغوص في حوض الأسماك فيتيح مركز "سايتك" هذا العام فرصة للزوار للتمتع بمشاهدة عروض الغوص مع الحيوانات البحرية وينطلق العرض الأول الساعة الـ 7 مساء والعرض الثاني الساعة الـ 9 مساء.وتقام مسرحية "الينبوع السحري" على خشبة مسرح "سايتك" ثاني وثالث العيد، وتناقش بعض المشاكل التي يتعرض لها الطفل في المجتمع وتعالجها بطريقه تربوية، كما يطلق مركز "سايتك" لهذا العام العرض الأول من فلم الآيماكس الجديد (الرحلة إلى الفضاء).ويستمر برنامج عيد الفطر من ثاني أيام العيد ولمدة أربعة أيام من الساعة 4 عصراً وحتى 10 مساء.// انتهى //16:11ت م0107

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.